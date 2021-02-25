Christoph Daum: Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye kaybettiği maç sonrasında oynattığı kötü futbol nedeniyle tepki çeken Erol Bulut'un yerine adı geçen Christoph Daum, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN RESMİ BİR TEKLİF ALMADIM"

"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Daum, "Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım" şeklinde cevap verdi. Daum'un "teklif almadım" açıklamasına rağmen Alman Bild Gazetesi, "Daum bir teklif almadığını açıklasa da bu teklif beklenenden daha hızlı bir şekilde gelebilir. Zira Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı ve bu tablo pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçından sonra da ağırlaşabilir. İstanbul'da bir kurtarıcı gibi getirilen süperstar Mesut Özil, neredeyse bir yıl boyunca antrenman yapamadan rekabete dayalı bir ligde form arıyor" denildi.

DAUM: FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR

Daum kısa bir süre önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin kaliteli kadrosu ile şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söylerken, "Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un teknik ekibinde yer alan Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Aurelio gibi isimleri yakından tanıyorum. Teknik heyetteki görevleri açısından kariyerlerinin henüz başında bulunuyorlar; ancak ben yine de onların başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, şampiyonluğa oynayacağını düşündüğüm iyi bir takım kurmuş. Türkiye'de tabii bunlar şampiyon olmak zorunda diyeceklerdir; ama hayır, ben bu takım şampiyon olur diyorum. Bir de şimdi acil ihtiyaç olan 10 numara mevkiine oyuncu gelecek. Yanlış anlaşılmasın, o mevkide oynayabilecek olan Yunan Pelkas'ta çok iyi bir ofansif orta saha oyuncusu, fakat şimdi Mesut Özil ile daha da güçlü olacaklar. Toplamda büyük maddi yatırımlar yapıldı ve ben 20'de saymayı bıraktım, ama çok sayıda yeni oyuncu alındı. Bence şampiyonluk yolundalar ve bu yolda sadece kendilerine yenik düşebilirler." ifadelerini kullanmıştı.