Christian Pulisic İlk Chelsea Hedeflerine Tepki Verdi
Amerikalı orta saha oyuncusu Christian Pulisic, Borussia Dortmund’a katıldığından beri Blues için ilk hedeflerine tepki gösteriyor. Pulisic, Red Bull Salzburg'a karşı Chelsea'nin 5-3 galibiyetinde iki kez attı.
Amerikalı orta saha oyuncusu Christian Pulisic, Borussia Dortmund'a katıldığından beri Blues için ilk hedeflerine tepki gösteriyor. Pulisic, Red Bull Salzburg'a karşı Chelsea'nin 5-3 galibiyetinde iki kez attı.
Kaynak: Dugout
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