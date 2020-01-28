Christian Eriksen'in Inter'de İlk Röportajı

28.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:19

Inter'in 2019-20 sezonunun devre arasında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Christian Eriksen, kulüp televizyonuna verdiği ilk röportajında İngiltere'deki misyonunu tamamlamasının ardından kendini Serie A'da Inter'le test etmek için çok heyecanlı olduğunu belirtti.