Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol
Tottenham Hotspur'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da Ludogorets karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.
24.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:21
Tottenham Hotspur'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da Ludogorets karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.
Kaynak: Dugout
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