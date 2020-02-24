Haberler » Spor » Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol - Spor

Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol

Tottenham Hotspur'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da Ludogorets karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.

24.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:21

'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler