CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye'de bir çoğu büyükşehir belediyesi olmak üzere birçok belediye el değiştirdi. Yerel seçimlerde en çok dikkat çeken değişim ise resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin elinde bulunan İstanbul ve Ankara'nın CHP'ye geçmesi oldu.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI ZAM BEKLİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamada CHP belediyelerinde asgari ücretle çalışan işçilerin maaşlarının 2 bin 200 lira olacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde 10 belediyeyi daha kazanan CHP'de, bu belediyelerde de işçilere 180 lira zam yapacak

İŞTE CHP'YE GEÇEN BELEDİYELER:

Adana: MHP'den CHP'ye

Ankara: AK Parti'den CHP'ye

Antalya: AK Parti'den CHP'ye

Ardahan: AK Parti'den CHP'ye

Artvin: Ak Parti'den CHP'ye

Bilecik: AK Parti'den CHP'ye

Bolu: Ak Parti'den CHP'ye

İstanbul: AK Parti'den CHP'ye

Kırşehir: Ak Parti'den CHP'ye

Mersin: MHP'den CHP'ye