: Erdoğan'ın 'hülya'sına karşı çıkan CHP: İktidara gelince Kanal İstanbul'u ödemeyeceğiz

22.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul projesinin bir felaket olduğunu belirterek projenin yapımı için alınan kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, katıldığı CNN Türk programında Kanal İstanbul'la ilgili soruları yanıtladı.

"KANAL İSTANBUL, ÇEVRE FACİASINA YOL AÇACAK"

Öztrak, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul'u susuz bırakacak, depremi tetikleyecek gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu konu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'nin Boğazlar'daki egemenliği çok zor elde edilmiştir. Lozan'dan sonra Montrö Sözleşmesi yapılmıştı, bunun yeniden tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir felakettir" dedi.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BU KREDİLERİ GERİ ÖDEMEYİZ"

Öztrak, "Dünyada bugün durgunluk var, alt yapı yatırımları da durdurulmuş vaziyette. Dünyanın her yerinde çok büyük iş makineleri atıl olarak duruyor. Bu iş makinelerinin sahipleri iş yapabilmek için oradan oraya koşturuyorlar. Böyle bir ucube için makinelerin kullanılması halinde biz iktidara geldiğimizde parasını ödemeyiz. CHP bundan sonraki seçimde ittifaklarla birlikte iktidara gelecek partidir. Bu kredileri geri ödemeyiz, müteahhitlerin alacaklarını da ödemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum ki ileride bu işler dava konusu olursa 'Daha önce bunlar söylendi, siz bunu bile bile bu işe girdiniz' denilsin diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

ERDOĞAN: CHP NE YAPARSA YAPSIN, PROJEYİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada CHP'ye yönelik sert ifadeler kullanırken, "CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında" şeklinde konuşmuştu.

ERDOĞAN "HAYALİM, HÜLYAM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Kanal İstanbul projesini "Yüzyılın projesi" olarak nitelendirmiş ve "Hayalim, hülyam" ifadelerini kullanmıştı.

HÜLYA NE DEMEK?

Hülya kelimesi, TDK'da "Tatlı düş, hayal" olarak tanımlanıyor.

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