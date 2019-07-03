CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon açıklamasını değerlendirdi. Öztrak, bazı üst düzey TÜİK yetkilerinin fiyat toplanan marketleri aradığını ve "Bugün anketörlerimiz fiyat almaya gelecekler, şunda bu kadar indirim yapacaksınız" dediğini iddia etti. TÜİK'inenflasyon ve diğer açıkladığı verilerin kalitesinde şüpheler olduğunu belirten Öztrak, rakamların gerçek enflasyonu yansıtmadığını ifade etti.

Öztrak verilerle ilgili şüphelerin TÜİK'teki yönetim değişikliğinden sonra ortaya çıktığını söylerken şunları ifade etti:

"BURADA ADALET YOK"

TÜİK Haziran ayına ait tüketici ve yurt içi enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon neden önemli? Çünkü memur, memur emeklilerinin, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşları bu ilk altı aydaki enflasyona göre belirlenecektir. Memur ve memur emeklileri önümüzdeki dönemde yüzde 6 zam alacaklar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 5 zam alacaklar. Hepimizin vicdanını yaralayan bir çifte standart var. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu biliyorsunuz ilk toplantısında kurul üyelerinin 13 bin lira olan maaşını 18 bin liraya çıkardı, aylığı. Artış yüzde 40. Memur emeklisine yüzde 6, Bağ-kur SSK emeklisine yüzde 5, YİK üyelerine yüzde 40. Burada adalet yok.

Şimdi yüzde 6 dedik, yüzde 5 dedik, bunlar TÜİK rakamları. Aslında bunların gerçek enflasyonu uzunca bir süredir yansıtmadığını biliyoruz. TÜİK'in diğer verileri ve enflasyon verileriyle ilgili olarak kalite konusunda çok ciddi iddialar gündemde. Bunları da araştırma önergeleri vasıtasıyla sorduk ama hiçbirine cevap alamıyoruz. Milletimiz soruların cevabını merakla bekliyor.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER MARKETLERİ ARIYOR İDDİASI VAR

Hatırlayacaksınız bu yıl başında gıdada fiyat toplama konusunda iş yeri seçim kriterlerinde TÜİK değişiklik yapmıştı. Eskiden çok sayıda yerden fiyat toplarken, şimdi en yüksek satış yapan sınırlı sayıda yerden fiyat topluyor. Buradan bakınca TÜİK endekslerinde gıda fiyatlarında aşağı doğru bir gidiş gördük. Bazı kalemlerde madde sepeti ağırlığı ve madde fiyatlarıyla hesaplanan ağırlık değişimleri ile aynı mal gruplarının piyasadaki fiyat değişimleri birbirini tutmuyor. Hatta bunun da ötesine gidilen bir şey var, şu anda konuşulan bazı üst düzey yetkililerin bu fiyat topladıkları sınırlı sayıdaki marketlere telefon açmak suretiyle 'Bugün anketörlerimiz fiyat almaya gelecekler, şunda bu kadar indirim yapacaksınız' diye doğrudan fiyatlara müdahale ettiklerine yönelik iddialar var. Özellikle bu iddialar TÜİK'teki yönetim değişikliğinden sonra, mevcut başkanın MB yönetim kuruluna atanmasından sonra ayyuka çıktığını görüyoruz.

Ne yapılırsa yapılsın, mızrak çuvala sığmaz; pazarda yapılan yangının üstü böyle doğrudan müdahale etmekle kapatılamaz. Vatandaş biliyor, yaşadığı enflasyon yüzde 5 falan değil. Enflasyon farkını kapatmak için yapılması gereken maaş artışı da ne yüzde 5, ne yüzde 6. Kendilerine gelince yüzde 40, görüyorsunuz.

Son derece ilginç. Bu yüzde 5'in içinde çay fiyatı yok mu? Şeker , benzin fiyatı yok mu? Vatandaşın maaşını belirleyen bu altı aylık dönemde toz şeker fiyatı binde 5, kesme şeker fiyatı yüzde 2,2, çay fiyatı da yüzde 6,8 azalmış. Oysa biliyoruz, geçen ayın sonunda şekere yüzde 16, çaya yüzde 15 zam yapıldı. Ama TÜİK rakamlarına bakarsanız azalış var. Bu zamları ay sonuna kaydırmayıp, ihtiyaç duyulduğu zamanda yapılmasaydı, bugün emeklinin maaşına yapılan zam daha fazla olacaktı. Burada emeklinin, memurun, Bağ-Kur'lu ve SSK emeklisinin hakkını yemişlerdir. Bütün bunlar enflasyon rakamlarının gerçekten ne kadar uzak olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

"ENFLASYONLA İLGİLİ SIKINTILARIN DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Bir başka husus daha dikkati çekmektedir. Binde 3 dedim tüketici fiyatlarındaki artış. Buna karşılık Para politikasının belirlenmesinde kullanılan özel endekslerde aylık b çekirdek enflasyonu yüzde 1,19 artmış. Bu ne fark. 30 kat var arada. Bütün bunlar önümüzdeki günlerde enflasyonla ilgili sıkıntıların devam edeceğini gösteriyor.

23 Haziran'da hak yerini buldu, seçimle gelen seçimle gitti. Bu bir normalleşmedir. Onun ardından G-20 Zirvesi yapıldı. G-20 toplantısında S-400'lerin beklendiği kadar büyük bir sorun yaratmayacağı gibi bir hava yaratıldı. Aslında Trump S-400'leri alırsanız bir yaptırım uygulamayız demedi. Sadece Türkiye'ye haksızlık yapıldı.' Ardından da şunu söyledi; 'Erdoğan benim adamım. Ben ne istesem yapıyor. Rahibi bırak dedim, bıraktı. Suriye'nin Kuzeyinde, Fırat'ın Doğusunda tedbir alma dedik, girmedi. Sözümü dinledi. Dolayısıyla kendisiyle devam etmekte yarar görüyorum.' anlamına gelecek bir takım sözleri sarf etti. Ama Beyaz Saray'dan hemen bu yaklaşımı teyit etmeyen bir açıklama geldi. 'Trump S-400'lerin alınmaması konusunda Türkiye'yi ikna etmeye çalıştı' dedi. Dün Trükiye'ye başkana çok yakın bir isim geldi, o da; Bu yaptırımların devreye girmemesini istiyorsanız Türkiye S-400'leri aktif etmemeli' dedi. Şimdi eğer aktive ederlerse Amerikan yasaları kapsamında yaptırım uygulanır ve F-35 teknolojisi Türkiye'ye transfer edilmez dedi. Burada yine başka bir sonuç çıktı.