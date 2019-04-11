CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!
CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alması halinde Ülker Stadında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyeceğini açıkladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta takip edecek.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, KRT TV'ye konuştu. Karabat, "Ekrem İmamoğlu ile bir plan yaptık. Eğer Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izleyecek." dedi.
İmamoğlu, seçimlerden önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirmişti.
YORUMLAR (132)
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mansur gitsin hekel yıkasınCevap Yaz 9 13 Yayından KaldırTAMAM : Olur sende altında dur duş al nasıl olsa asgari ücretle çalışıyorsun su pahalı gaz pahalı paranızda yoktur yıkanamıyorsundur gökçekte gitti bitlenmişsindir16 8 Yayından Kaldır
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tonlarca sahte adres çıkmış seçim iptal olursa kesin kaybeder chp istanbulda demedi demeyinCevap Yaz 11 20 Yayından KaldırTHE İMAM CVB: He he he8 2 Yayından KaldırNOKTAYI KOYAR GEÇER: Nifüs müdürlükleri chp nin elinde mi? Saçma sapan konuşuyorsunuz kendi yalanına kendin inanıyorsun mezarda ters dönün inşallah16 9 Yayından Kaldır