CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta takip edecek.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, KRT TV'ye konuştu. Karabat, "Ekrem İmamoğlu ile bir plan yaptık. Eğer Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izleyecek." dedi.

İmamoğlu, seçimlerden önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirmişti.