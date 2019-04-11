CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alması halinde Ülker Stadında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyeceğini açıkladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta takip edecek.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, KRT TV'ye konuştu. Karabat, "Ekrem İmamoğlu ile bir plan yaptık. Eğer Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izleyecek." dedi.

İmamoğlu, seçimlerden önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (132)

  • PUSAT:
    mansur gitsin hekel yıkasın
    Cevap Yaz 9 13 Yayından Kaldır
    TAMAM : Olur sende altında dur duş al nasıl olsa asgari ücretle çalışıyorsun su pahalı gaz pahalı paranızda yoktur yıkanamıyorsundur gökçekte gitti bitlenmişsindir
    16 8 Yayından Kaldır
  • ......:
    tonlarca sahte adres çıkmış seçim iptal olursa kesin kaybeder chp istanbulda demedi demeyin
    Cevap Yaz 11 20 Yayından Kaldır
    THE İMAM CVB: He he he
    8 2 Yayından Kaldır
    NOKTAYI KOYAR GEÇER: Nifüs müdürlükleri chp nin elinde mi? Saçma sapan konuşuyorsunuz kendi yalanına kendin inanıyorsun mezarda ters dönün inşallah
    16 9 Yayından Kaldır
Tüm 132 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.