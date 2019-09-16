CHP'li Öztrak: TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor

16.09.2019 17:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"GERÇEĞİ GİZLEYEMEZSİNİZ"

Öztrak,"TÜİK'in başında oturan damadın arkadaşı kalemi eline almış bazı düzeltmeler yapmış. Verilerle oynayarak gerçeği gizleyemezsiniz. İşsizlik milletin canını yakıyor" dedi.

"GERÇEK İŞSİZ SAYIMIZ 7 MİLYONA ULAŞMIŞ"

Öztrak, "Bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduktan hemen sonra iş bulabiliyorsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur. Bugün açıklanan işsizlik rakamları ekonominin ağır hasta olduğunu gösterdi. İşsizlik yüzde 13'e yükselmiş. Geçen yıldan bu yana artış 3 puan. İşsiz sayısı 4 milyona çıktı. Biz bu tabloyu hiçbir krizde görmemiştik. Gerçek işsiz sayımız ise 7 milyona ulaşmış" ifadesini kullandı.

TÜİK İŞSİZ SAYISINI 4 MİLYON 253 BİN KİŞİ OLARAK AÇIKLADI

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, işsiz sayısı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,8 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.