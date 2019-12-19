: CHP'li isimden Mansur Yavaş ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu: 25 milyon lira rüşvet istediler

19.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:02

CHP eski Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye meclis üyesi hakkında, kendisinden 25 milyon lira rüşvet istendiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa Sinan Aygün'ün avukatı Ahmet Özgür Özgümüş tarafından verilen şikâyet dilekçesine göre; iş adamı Sinan Aygün'ün Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşaatına devam edilen TOGO Kule'ye ilişkin TMMOB Mimarlar Odası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı.

25 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

İş adamı Sinan Aygün davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında müdahil oldu. Ancak dava TMMOB lehine sonuçlandı. İddiaya göre, Danıştay'ın pek çok kararına açıkça aykırı olan kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekleyen Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon lira vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söylediği ileri sürüldü. Aygün tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Sinan Aygün

İŞTE O DİLEKÇE

Suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi: "Yapılan inşaat Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi, gözetimi ve denetimi altında yapılmış ve defalarca seviye tespit tutanakları tutulmuştur. İmar Daire Başkanlığı da bu inşaatların kazanılmış hak olduğunu defalarca belirtmiştir. Yani İdare, müktesep hak olarak gördüğü yapıları mühürleyerek müvekkilime karşı asıl hukuksuz bir uygulamaya gidildiğini itiraf etmiştir. Yani 15 gün önce inşaatları tamamen hukuka uygun olan müvekkilim, istenilen parayı vermeyince kaçak inşaat yapmış konumuna düşürülmüştür… Nitekim olayımızda müvekkilimin haklı işini yapmak için müvekkilimin müzayaka halinden yararlanarak para istenmiş olup icbar suretiyle irtikap suçunun unsurları oluşmuştur."

Dilekçeye şöyle devam edildi: "Şikayet edilenler adeta gözlerini karartarak müvekkilime karşı kamu gücünü kullanarak para vermesi için baskı uygulamış, müvekkilimin tamamen hukuk içerisinde kalma çabası karşısında ise idarenin gücünden yararlanarak önce istinafı son güne kadar bekletmek, bu arada pazarlıkla müvekkilimi yıldırmak, daha sonra istinafı yapıp geri çekmek ve en sonunda da idarenin tüm işlem ve yazışmalarında hukuka uygun olduğunu belirttiği inşaatını mühürleyerek suç kasıtlarını ve fiillerini ortaya koymuşturlar."

'İNŞAATLARI YIKILSIN' TALİMATI

"Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek" suçları kapsamında yapılan suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ tarafından işleme alındı. Yavaş'ın Aygün'ün inşaatlarının bir an evvel yıkılması için talimat verdiği iddialar arasında.

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