Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
Meksika Ligi'nde oynanan Chivas - Veracruz maçına kaleci Tono Rodriguez'in son anlarda attığı gol damga vurdu. Maçı anlatan spiker gol sonrası adeta çılgına döndü.
25.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:20
Meksika Ligi'nin 18. haftasında sahalarda ender görülen bir gol atıldı. Sahasında Veracruz'u 3-1 yenen Chivas'ın son golü takımın kalecisinden geldi.
KALECİNİN DEGAJI GOL OLDU
Veracruz'un kalecisi Sebastian Roca'yı önde gören Jose Rodriguez, etkili bir degajla topu rakip kaleye doğru gönderdi.
Kaleye doğru yönelen topun yerden de sekip şiddetlenmesiyle Roca'nın çabaları yetersiz kaldı.
Haber Videosu: Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol