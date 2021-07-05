Chiliz coin nedir? Chiliz (CHZ) coin yorum ve grafik
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Chiliz coin nedir? Chiliz (CHZ) coin yorum ve grafik

Chiliz coin nedir? Chiliz (CHZ) coin yorum ve grafik
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Dünyanın ilk blockchain tabanlı hayran etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'a güç veren, spor ve eğlence için önde gelen dijital para birimidir. Chiliz (CHZ) ilk kez 2018 çıkmış olan kripto para birimidir. Socios uygulamasında yayınladığı anketlerde oy kullanmalarına izin vererek kullanıcılara etkili karar verme gücü veren bu markalı Taraftar coinlerini satın almak için CHZ kullanıyor. Chiliz coin nedir? Günlük Chiliz (CHZ) coin yorum ve grafik

Chiliz bugünkü fiyatı ₺2,02 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.320.124.946 TRY. Chiliz son 24 saatte düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #60, piyasa değeri ₺11.884.028.758 TRY. Dolaşımdaki arz 5.893.953.727 CHZ coin ve maksimum seviyede. 8.888.888.888 CHZ coin.

Spor kulüpleri ile yaptıkları ortaklık anlaşmaları ile ismini sıkça duyduğumuz Chiliz (CHZ), Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Barcelona gibi dünya çapında kulüplerle yaptığı anlaşmalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

CHİLİZ (CHZ) COİN NEDİR?

Chiliz (CHZ), dünyanın ilk blockchain tabanlı hayran etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'a güç veren, spor ve eğlence için önde gelen dijital para birimidir. Taraftarlar, markalı Taraftar Tokenları satın alabilir ve takas edebilir, ayrıca kulüp odaklı anketlere ve anketlere katılma, etkileme ve oy kullanma becerisine sahip olabilir. 2018 yılında Malta'da kurulan şirketin vizyonu, aktif ve pasif taraftar arasındaki uçurumu kapatmak ve milyonlarca spor fanatiğine tokenize edilmiş bir etki payı olarak hareket eden bir Taraftar Tokenı sağlamaktır.

Özel platform para birimi olarak, hayranlar, ortaklarımızın Socios uygulamasında yayınladığı anketlerde oy kullanmalarına izin vererek kullanıcılara etkili karar verme gücü veren bu markalı Taraftar Tokenlarını satın almak için CHZ kullanıyor. Sahiplik ayrıca hayranlara özel ödüller ve inanılmaz deneyimlerin yanı sıra oyunlaştırma, sosyal etkileşim ve liderlik tablosu özelliklerine erişim sağlar ve 2021 ve sonrasında daha fazla eklemenin kullanıma sunulmasını sağlar.

CHİLİZ (CHZ)'İN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

  • CHZ Token, hayranların anketlere ve anketlere katılmak için Taraftar Tokenlarını kullanabilecekleri ve aktif katılım yoluyla ödüllendirilebileceği, tüketiciye yönelik platformu Socios.com'u özel olarak besler.
  • CHZ Jetonlarının, Taraftar Tokenları ve Socios Soyunma Odası'nın ilk satışına, Taraftar Tokenları'nın ve Socios Soyunma Odası'nın ilk satışına katılmaları gerekmektedir; burada, yoğun talep, potansiyel ortak kulüplerin veya sporların Taraftar Tokenları için ne kadar iştah olduğunu gösterir ve bunu yapmak kulüpleri veya spor markaları Socios.com'a katılacak !
  • CHZ Tokenları, tüketiciye yönelik platform Socios.com aracılığıyla Taraftar Tokenları satın almak/takas etmek için de kullanılabilir.
  • Taraftar Tokenları, Chiliz'in kurum içi değişimi www.chiliz.net'te Chiliz Token, CHZ'ye karşı takas edilebilir.
  • CHZ Token'in yüksek likiditesi vardır ve ayrıca Binance ( Cornerstone Investor ), Bitpanda, HBTC, Paribu, Mercado, HBTC gibi en büyük ve küresel olarak tanınan bazı borsalarda işlem görmektedir.

Socios.com, spor ve eğlence organizasyonlarına, küresel izleyicileriyle daha etkin bir şekilde etkileşimde bulunmalarına ve bunlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için markalı bir Taraftar Token ve hayran katılım platformu sağlar. Şu anda FC Barcelona, ??Juventus, AC Milan, OG, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Professional Fighters League gibi 25 büyük spor/espor organizasyonunun tümü platformda Taraftar Tokenları başlattı. Dünyanın dört bir yanından daha birçok önde gelen spor ve eğlence tesisi, yakın gelecekte Taraftar Tokenlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Chiliz/socios'un dünya çapında Türkiye, Kore, İsviçre'de birden fazla ofisi bulunuyor ve İspanya, ABD ve Brezilya'da yeni ofisler açarak genişlemesine devam edecek. Şirket ayrıca 100'den fazla yetenekli personel istihdam etti ve 2021 boyunca bunu ikiye katlayacak.

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