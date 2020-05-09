HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma

Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
09.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:40

Juventus'un 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, Galatasaray formasıyla Süper Lig'e damga vuran Felipe Melo'yu adeta topa tuttu. Melo'nun saygısız bir insan olduğunu dile getiren İtalyan efsane, Melo'ya 'çürük elma' benzetmesi yaptı.

Juventus'un 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, eski takım arkadaşı Felipe Melo ve İtalya Milli Takımı'nda beraber oynadığı Mario Balotelli'yi topa tuttu.

La Repubblica'ya konuşan Chiellini, Mario Balotelli'yi 'saygısız' olarak nitelendirirken, "Balotelli kimseye saygı göstermeyen negatif biriydi. Bazıları onun dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında olduğunu düşünüyordu. İlk 10, hatta ilk 20'de bile görmüyordum" ifadelerini kullandı.

"FELİPE MELO ÇÜRÜK ELMA"

Mario Balotelli'nin ardından Felipe Melo'ya da ateş püsküren Chiellini, "Felipe Melo da çok kötüydü. En kötünün en kötüsüydü! Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Antrenörlere de söyledim, o çürük bir elma" şeklinde konuştu.

Chiellini ile Melo, 2009-11 yılları arasında Juventus'ta birlikte top koşturmuştu.

"INTER'DEN NEFRET ETMEMEK İMKANSIZ"

Juventus'un ezeli rakibi Inter'den de nefret ettiğini söyleyen Chiellini, "Onlardan nefret etmemek imkansız. Michael Jordan nasıl Detroit Pistons'tan nefret ediyorsa ben de Inter'den nefret ediyorum. Sportif nefret futbolun esaslarından biri" dedi.

Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Spor
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı Spor
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez Spor
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Spor
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Spor
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı Spor
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın...
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Gülben Ergen Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 17:02:08. #1.15#
title