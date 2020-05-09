Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma

Juventus'un 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, Galatasaray formasıyla Süper Lig'e damga vuran Felipe Melo'yu adeta topa tuttu. Melo'nun saygısız bir insan olduğunu dile getiren İtalyan efsane, Melo'ya 'çürük elma' benzetmesi yaptı.

Juventus'un 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, eski takım arkadaşı Felipe Melo ve İtalya Milli Takımı'nda beraber oynadığı Mario Balotelli'yi topa tuttu.

La Repubblica'ya konuşan Chiellini, Mario Balotelli'yi 'saygısız' olarak nitelendirirken, "Balotelli kimseye saygı göstermeyen negatif biriydi. Bazıları onun dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında olduğunu düşünüyordu. İlk 10, hatta ilk 20'de bile görmüyordum" ifadelerini kullandı.

"FELİPE MELO ÇÜRÜK ELMA"

Mario Balotelli'nin ardından Felipe Melo'ya da ateş püsküren Chiellini, "Felipe Melo da çok kötüydü. En kötünün en kötüsüydü! Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Antrenörlere de söyledim, o çürük bir elma" şeklinde konuştu.

Chiellini ile Melo, 2009-11 yılları arasında Juventus'ta birlikte top koşturmuştu.

"INTER'DEN NEFRET ETMEMEK İMKANSIZ"

Juventus'un ezeli rakibi Inter'den de nefret ettiğini söyleyen Chiellini, "Onlardan nefret etmemek imkansız. Michael Jordan nasıl Detroit Pistons'tan nefret ediyorsa ben de Inter'den nefret ediyorum. Sportif nefret futbolun esaslarından biri" dedi.