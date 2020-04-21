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Philippe Coutinho, Barcelona, Chelsea, Spor

Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Chelsea, bonservisi Barcelona'da bulunan Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

21.04.2020 22:59 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:59
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Chelsea, ilk bombayı Philippe Coutinho ile patlatmak istiyor.

Bonservisi Barcelona'da bulunan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanan Londra ekibi, bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Daha önce Liverpool forması giyen ve 145 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya giden Coutinho da Premier Lig'e dönmek istiyor.

BARÇA 90 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu transfer için Barcelona 90 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıklasa da, Chelsea, rakamı aşağıya çekerek oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı.

Coutinho'nun Premier Lig'e dönmek istemesini koz olarak kullanmayı hedefleyen Londra temsilcisi, önümüzdeki ay Barcelona'nın kapısını çalmayı planlıyor.

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