Chelsea, Lampard'ı kovarak yerine Thomas Tuchel'i getirecek
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Chelsea, Lampard'ı kovarak yerine Thomas Tuchel'i getirecek

25.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:13
Chelsea, Lampard'ı kovarak yerine Thomas Tuchel'i getirecek

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'de alınan başarısız sonuçların ardından menajer değişikliği gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getirecek.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye Luton Town karşısında alınan FA Cup galibiyeti de merhem olmadı. Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Londra'da radikal bir değişimin yaşanma ihtimali giderek artıyor.

Goal.com muhabiri Nizaar Kinsella'nın edindiği bilgilere göre Frank Lampard ile yolların ayrılması an meselesi. Alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası menajer Frank Lampard ile bugün yolların ayrılacağı belirtildi.

TUCHEL'LE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Uzun zamandır görevden ayrılması konuşulan Lampard'ın yerine ise en büyük aday olarak son olarak PSG'de görev yapan Thomas Tuchel'in adı geçiyor. RMC Sport'un haberine göre; Chelsea, PSG ile yolları ayrılan Thomas Tuchel'le 4 senelik sözleşme imzalayacak.

Ligde 19 maçta 29 puan toplayabilen Chelsea, 9. basamakta yer alıyor.

Chelsea, bu sezonun ilk yarısında 19 maçta sadece sekiz galibiyet alabildi ve topladığı 29 puanla dokuzuncu sıraya yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam eden Londra ekibi, Şubat ayında La Liga lideri Atletico Madrid ile karşılaşacak.

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