Chelsea'de Kante'nin mütevazı tavrı Şampiyonlar Ligi kupa seremonisine damga vurdu

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i deviren Chelsea kupayı müzesine götürdü. Maviler'in mütevazı tavırlarıyla bilinen futbolcusu N'Golo Kante'nin kupaya karşı tutumu izleyenleri tebessüm ettirdi.

Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın en büyüğü olan Chelsea'de N'Golo Kante, kupa seremonisine damga vurdu.

KUPAYA DOKUNMAKLA YETİNDİ

Finalde sahanın en iyisi olan Fransız yıldız, mütevazı tavrıyla kupa seremonisini izleyenlerin tebessüm etmesini sağladı. Tüm arkadaşları kupayı öpüp çılgınca sevinirken Kante yalnızca kupaya dokunmakla yetindi. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.