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Chelsea 2012'de Liverpool'u Devirerek FA Kupası'na Uzanıyor

2011-12 sezonu FA Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool kozlarını paylaştı. Chelsea'nin Brezilyalı orta sahası Ramires 11. dakikada Maviler'i öne geçirdi. İkinci yarıda Didier Drogba, Frank Lampard'ın asistinde farkı ikiye çıkardı. Liverpool, Andy Carroll'la farkı bire indirse de eşitliği sağlayamadı ve Chelsea kupaya uzandı.

03.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:21

2011-12 sezonu FA Kupası finalinde ile kozlarını paylaştı. Chelsea'nin Brezilyalı orta sahası Ramires 11. dakikada Maviler'i öne geçirdi. İkinci yarıda Didier Drogba, 'ın asistinde farkı ikiye çıkardı. Liverpool, 'la farkı bire indirse de eşitliği sağlayamadı ve Chelsea kupaya uzandı.

Kaynak: Dugout

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