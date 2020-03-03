Chelsea 2012'de Liverpool'u Devirerek FA Kupası'na Uzanıyor
2011-12 sezonu FA Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool kozlarını paylaştı. Chelsea'nin Brezilyalı orta sahası Ramires 11. dakikada Maviler'i öne geçirdi. İkinci yarıda Didier Drogba, Frank Lampard'ın asistinde farkı ikiye çıkardı. Liverpool, Andy Carroll'la farkı bire indirse de eşitliği sağlayamadı ve Chelsea kupaya uzandı.
2011-12 sezonu FA Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool kozlarını paylaştı. Chelsea'nin Brezilyalı orta sahası Ramires 11. dakikada Maviler'i öne geçirdi. İkinci yarıda Didier Drogba, Frank Lampard'ın asistinde farkı ikiye çıkardı. Liverpool, Andy Carroll'la farkı bire indirse de eşitliği sağlayamadı ve Chelsea kupaya uzandı.