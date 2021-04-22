Chadli, Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi
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Chadli, Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi

Chadli, Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü Kasımpaşa ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü Kasımpaşa ağlarına attı. Chadli, ilk gol sevincini de yine Kasımpaşa'ya karşı yaşamıştı.

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu müsabakada turuncu-lacivertli takımın golü 36. dakikada Chadli'den geldi. Belçikalı futbolcu, böylelikle İstanbul temsilcisinde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.

31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü de yine Kasımpaşa ağlarına atmıştı.

Nacer Chadli'nin ligde 3 de asisti bulunuyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Chadli, Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi
Chadli, Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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