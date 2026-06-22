Yüksekovalı çiftçilerin kum torbalarıyla su nöbeti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çukurca köyünde yaşayan çiftçiler, bölgede tarımsal sulama kanalı bulunmaması nedeniyle topladıkları kum torbalarıyla imece usulüyle derenin yönünü değiştirerek arazilerini sulamaya çalışıyor.

İlçede yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy sakinlerinin zorlu mesaisi hız kazandı. Sulama altyapısı yetersiz olan köyde, Çukurca köyü muhtarı Bahattin Örtaş öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Kilometrelerce uzanan arazilerine su ulaştırmak isteyen köylüler, çuvallara doldurdukları kumları dere yatağına dizerek suyun yönünü kanallara çeviriyor. Köy sakinleri, bölgeye kalıcı bir sulama kanalı yapılmasını istedi.

"Kendi imkanlarımızla çözüm üretmeye çalışıyoruz"

Köyde yaşanan su sıkıntısına ve tarımsal üretime değinen Çukurca köyü muhtarı Bahattin Örtaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Köyümüzde yaz aylarının gelmesiyle birlikte en büyük geçim kaynağımız olan tarım ve hayvancılık mesaimiz başladı. Ancak köyümüzde kalıcı bir sulama kanalı olmadığı için her yıl aynı çileyi çekmek zorunda kalıyoruz. Tarım arazilerimizin kurumaması ve emeğimizin boşa gitmemesi için köylülerimizle birlikte imece usulü çalışıyoruz. Çuvallara kum doldurup dere yatağına taşıyarak suyun yönünü kendi imkanlarımızla arazilerimize doğru çevirmeye çalışıyoruz. Bu ilkel ve yorucu yöntem hem zamanımızı alıyor hem de kalıcı bir çözüm sunmuyor. Suyun debisi düştüğünde ya da yükseldiğinde yaptığımız setler bozuluyor, emeğimiz zayi oluyor. Köy halkı olarak çok mağdur durumdayız." - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı