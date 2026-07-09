Vali Aydoğdu Toplu Sera Bölgesi'nde üreticilerle buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Toplu Sera Bölgesi'ni ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'ya ziyarette Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker eşlik etti.

Toplu Sera Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Aydoğdu, sera işletmecileri ve İl Tarım ve Orman Müdürü Koçaker'den yürütülen çalışmalar ile seralarda yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle sohbet eden Aydoğdu, tarımsal üretimin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Vali Aydoğdu, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı