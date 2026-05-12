Altun: "TMO'dan 2026 yılı hububat üreticisi çiftçilerini rahatlatacak fiyat bekliyoruz"

Gaziantep'in Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu belirterek buğday ve arpa alım fiyatlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, dolu ve sağanak yağışların hasadı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Gaziantep'in Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 2026 yılı hububat hasadı öncesinde üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti. Altun, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı buğday ve arpa alım fiyatlarının çiftçiyi koruyacak seviyede olması gerektiğini söyledi.

Altun, bölgede etkili olan dolu ve sağanak yağışların üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek, Araban Ovası'nda bu yıl yaklaşık 90 bin dönüm buğday ve 20 bin dönüm arpa olmak üzere toplam 110 bin dönümün üzerinde hububat hasadı beklendiğini kaydetti. Artan gübre, mazot ve diğer tarımsal girdi maliyetlerinin üreticiyi üretim yapamayacak noktaya getirdiğini vurgulayan Altun, sürdürülebilir tarımsal üretim için alım fiyatlarının maliyetleri karşılayacak düzeyde belirlenmesi gerektiğini söyledi.

2026 yılı için beklentilerini de açıklayan Altun, buğday alım fiyatının destekler hariç 20 TL, arpa alım fiyatının ise 18 TL artı destekler seviyesinde belirlenmesini talep ettiklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
