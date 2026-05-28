Yılmaz ırmağı taştı tarım arazileri sular altında kaldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Yıldızeli Irmağı taştı. Irmak çevresinde bulunan tarım arazileri ve yeşil alanlar sular altında kaldı.

Son günlerde aralıksız devam eden yağışlarla birlikte debisi yükselen Yıldızeli Irmağı, bazı noktalarda yatağından çıkarak çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Özellikle ırmak kenarında bulunan ekili alanların büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü. Taşkın nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlık alanlar ve otlaklar da suyla kaplandı. Irmak çevresinde oluşan su birikintileri ve taşkının geniş alanlara yayılması dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, kilometrelerce uzanan tarım arazilerinin su altında kaldığı, bazı noktalarda suyun yol kenarlarına kadar ulaştığı görüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı