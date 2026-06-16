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Şırnak'ta bu yıl arılar için bereketli geçiyor

Şırnak'ta bu yıl arılar için bereketli geçiyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 20 yılın en çetin kışının ardından baharın verimli geçmesiyle bal arılarının oğul verme dönemi başladı. Arıcılar, erken bal stoğu ve oğul tutma nöbetiyle yaz bereketini yaşıyor.

Şırnak'ta çetin geçen kış aylarının ardından yaz bereketiyle geldi. Bal arılarının oğul verme dönemi başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 20 yılın en çetin kışını geride bırakan arıcıların yüzü güldü. Baharın da verimli geçmesi ile birlikte bal arılarının oğul verme zamanı başladı. Yaylalara çıkmadan oğul veren bal arıları aynı zamanda yılın bereketli geçmesiyle erken bal stoğuna girdi. İlçe genelinde doğal bal üretimi yapanların günlerdir oğul tutma nöbeti devam ediyor. 1 ay boyunca oğul verecek olan bal arıları, daha sonra arıcılar tarafından yaylalara çıkarılacak. Meşakkatli işlerin sonucunda ise bal hasadına başlanacak. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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