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Şanlıurfa'da sıcaklarla birlikte klima sezonu açıldı

Şanlıurfa'da sıcaklarla birlikte klima sezonu açıldı
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Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla klima satışları ile bakım ve onarım hizmetlerine talep yoğunlaştı. Ustalar, bakımsız klimaların sağlık riski oluşturduğunu belirterek vatandaşları yetkili kişilere yönlendirdi.

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima satışları ile bakım ve onarım hizmetlerine yönelik talepte artış yaşanıyor.

Kentte yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle vatandaşlar, bir yandan yeni klima satın alırken diğer yandan mevcut cihazlarının bakımını yaptırarak hem enerji tasarrufu sağlamayı hem de sağlıksız ortam oluşumunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Klima ustası Ramazan Kaya, sezonun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Klimaların düzenli bakımının sağlık açısından önemli olduğunu ifade eden Kaya, bakımı yapılmayan cihazların kapalı ortamlarda toz ve bakteri oluşumuna neden olabileceğini söyledi. Bakım sırasında fan, filtre ve petek temizliğinin yanı sıra gerekli onarım işlemlerini de gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alanında uzman kişilere başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Merdiven altı olarak tabir edilen yetkisiz kişilere itibar edilmemesi çağrısında bulunan Kaya, sezonun açılmasıyla birlikte zaman zaman gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını kaydetti. Kaya, "Sezonumuz açıldı. Vatandaşlardan ricamız klima bakımlarını yaptırmasıdır. Klima bakımları sağlık açısından önem taşıyor. Bakımsız bir klima çalıştığı kapalı ortamda tozlu hava ve bakteri riski taşıyor. Klima bakımında fan, filtre, petek temizliği ile bakım ve onarımını yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın klima temizliği konusunda mağdur olmaması için işin ehli ustaları çağırmasını rica ediyoruz. Merdiven altı iş yapan kişilere itibar etmesinler. Sezonun açılmasıyla zaman zaman taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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