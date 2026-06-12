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Samsun sahilinde tepki çeken görüntü

Samsun sahilinde tepki çeken görüntü
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Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki sahilde meyve-sebze atığı, çöp, içki şişesi, demir ve karton atıklarıyla oluşan kirlilik vatandaşların tepkisini çekti.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki sahilde ortaya çıkan görüntüler tepki çekti. Kumsalda çok sayıda meyve-sebze atığı, çöp, içki şişesi, demir parçaları ve karton atıklarının bırakıldığı görüldü.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Özellikle deniz sezonunda vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği kumsal alanında çevre kirliliği oluştuğu gözlemlendi.

Kumsalda yapılan incelemelerde çok sayıda meyve-sebze atığı, çeşitli evsel çöpler, içki şişeleri, demir parçaları ve karton atıklarının bulunduğu görüldü. Sahilde oluşan görüntülerin hem çevre sağlığı hem de turizm açısından olumsuzluk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, alanın temiz tutulması ve çevre bilincinin artırılması gerektiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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