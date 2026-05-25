Sel felaketinin ardından sahil şeridi odun ve atıklarla kaplandı

Hatay'da aşırı yağış ve sel felaketinin ardından Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ sahili; odun parçaları, atıklar ve telef olmuş hayvanlarla doldu. Vatandaşlar, sahilde oluşan manzaranın bir an önce temizlenmesini isterken sahil havadan görüntülendi.

Hatay'da 20 Mayıs akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Asi Nehri ve dereler taştı. Sel felaketinin etkili olduğu Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesinin; Meydan, Çevlik ve Deniz sahillerinde denizden kıyıya vuran odun parçaları, atıklar ve telef olmuş hayvanlar görüntü kirliliğine sebep oldu. Denizden sahile vuran odun parçalarını bazı vatandaşlar evlerine götürürken, oluşan çevre kirliliği ise dikkat çekti. Odun parçalarının ve atıkların metrelerce uzandığı sahil havadan görüntülendi

"Sahil kenarında bir sürü ağaç, bir sürü leş, maalesef ölü hayvanlar da var ve bunların temizlenmesi gerekiyor"

Yaşanan sel felaketinin ardından Samandağ sahilinde görüntü kirliliği oluştuğunu söyleyen Semir Şık, "Bütün Antakya, özellikle Samandağ bölgesinde birkaç gün önce çok yoğun bir yağış oldu ve Asi Nehri taştı. Asi yatağına yakın olan yerlerin çoğu zaten mahvoldu. Biz de gözümüzle görelim dedik şu deniz manzarasını ama maalesef işte gördüğünüz gibi deniz hiçbir şeyi içinde tutmuyor. Bütün kinini dışarıya kusuyor. Ne verirseniz verin, o size yine atıyor. Sahil kenarında bir sürü ağaç, bir sürü leş, maalesef ölü hayvanlarda var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Büyük bir sel felaketiydi. Antakya'mızın, Hatay'ımızın gerçekten çok büyük zorluklar çektiği bu dönemde, özellikle depremden sonra toparlanma aşamasındayken bu sel felaketini yaşaması da büyük bir sıkıntı oldu. Bazı telef olmuş hayvanlar var. Bu manzarayı hiç beklemiyordum, bu manzara olmasına rağmen insanlar yine ilgi gösteriyorlar. Bu da Samandağ'ın sahili çok güzel olduğunu gösteriyor. Dünyanın ikinci uzun sahili ve bütün dünyanın gözü burada. Umarım buraya da güzel yatırımlar yapılırsa daha iyi olur. Çünkü hak ettiği değeri maalesef hiçbir zaman görmedi, en kısa zamanda buraların temizlenmesi gerekiyor. Buraları toplamak için de bir emek ediliyor. Ben her zaman emeğe saygılıyım. Bu da çevre temizlemek için bir emek ve her ne kadar yakacak olarak kullanacak olsalar bile yine çevrenin temizlenmesine katkıda bulunuyorlar" dedi.

"Artık yürünmez hale geldi"

Aşırı yağışlarla Asi Nehri'nden ve denizden gelen odun parçalarının sahile vurduğunu belirten Mehmet Ali Hoca, "İstanbul'dan buraya tatil yapmaya geldim ama burada gördüklerim hiç açıcı görüntüler değil. Her yerde küçük çocukların ayakkabıları, insanların günlük eşyaları, oyuncakları olsun, ölmüş hayvanlar, ölmüş koyun, ölmüş yılan gördüm. Tatil yapmaya geldim ama hiç tatil yapılacak gibi bir yer değil. Asi Nehri'nin taşmasıyla geldiğini biliyorum. Hatay'da olan doğal afetler artık burada yaşanmaz hale getirdi. Ben aslen Hataylıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Bu durumu görmek beni çok üzdü. Ben memleketini çok seven bir insanım. Bu kadar kısa sürede üst üste bu kadar doğal afetlerin gelmesi bence hayra alamet bir olay değil. Bunu burada yaşayan birkaç insan kaldıramaz bu kadar koca bir sahili temizlemek gerekiyor. Her adımımı attığımda ayağıma bambular saplanıyor, ağaç dalları giriyor ve pantolonum yırtıldı. Artık yürünmez hale geldi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı