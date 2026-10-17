Kütahya OSB'deki gaz sayacı kalibrasyon merkezi 60 bin sayaç hedefiyle incelendi

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM), Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimi tarafından yerinde incelendi. Merkezin ilk işletme yılında yaklaşık 24 bin, ilerleyen dönemde ise yıllık 60 bin doğal gaz sayacına hizmet vermesi hedefleniyor.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Eskioğlu, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın ve KUTSO Genel Sekreteri Feyyaz Ebeoğlugil'in katıldığı ziyarette, projenin mevcut durumu değerlendirildi.

Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, heyete merkezin yapım süreci, teknik altyapısı, planlanan hizmet kapasitesi ve bölge sanayisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi.

Yıllık 60 bin sayaç kapasitesi hedefleniyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin yararlanıcısı olduğu, KUTSO ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin proje ortağı olarak yer aldığı TR33-ESKAM ile bölgenin doğal gaz sayacı kalibrasyon ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Toplam 500 metrekare kapalı alanda kurulması planlanan merkezde, evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarına yönelik test ve kalibrasyon hizmetleri sunulacak. İlk işletme yılında yaklaşık 24 bin sayaç kapasitesine ulaşması planlanan tesisin, ilerleyen dönemde yıllık 60 bin sayaca hizmet vermesi hedefleniyor.

Lojistik maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor

Merkezin faaliyete geçmesiyle doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon işlemleri için bölge dışına gönderilmesi ihtiyacının azaltılması, böylece lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve operasyonel süreçlerin hızlandırılması öngörülüyor.

Kütahya merkezli olarak çevre illere ve Ege Bölgesi'ne hizmet vermesi planlanan tesisin, ilerleyen süreçte Türkiye genelinde daha geniş bir hizmet ağına ulaşması hedefleniyor. Projenin, Kütahya'nın sanayi altyapısını güçlendirmesi ve şehre yeni bir teknik uzmanlık alanı kazandırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı