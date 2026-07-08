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Köşk'te domateste hasat öncesi ilaç kalıntısı denetimi başladı

Köşk'te domateste hasat öncesi ilaç kalıntısı denetimi başladı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde domates üretim alanlarında hasat öncesi ilaç kalıntısının izlenmesi amacıyla numune alım çalışmaları başlatıldı. Uygulama ile tüketicilere güvenilir gıda sunulması ve kaliteli üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde domateste hasat sezonu öncesi ilaç kalıntısının izlenmesi amacıyla üretim alanlarından numune alımına başlanırken, uygulamayla tüketicilere güvenilir gıda sunulması ve kaliteli üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde domates üretim alanlarında hasat öncesi ilaç kalıntısının izlenmesi amacıyla numune alım çalışmalarına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün programı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Birimi'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından domates yetiştiriciliği yapılan tarlalardan hasat öncesi numuneler alındı. Gerçekleştirilen numune alımlarıyla domateslerde ilaç kalıntısının izlenmesi, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ile üreticilerin kaliteli ve güvenilir ürün yetiştirmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Sezon boyunca planlanan program kapsamında numune alım çalışmalarının sürdürüleceği belirtilirken, yetkililer sağlıklı ürün tüketiminin artırılması ve üreticilerin kaliteli ürünlerle bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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