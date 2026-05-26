Haberler

Ağıla giren kurt 8 küçükbaş hayvanı telef etti

Ağıla giren kurt 8 küçükbaş hayvanı telef etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sabah erken saatlerde çitleri aşarak ağıla giren kurt, 8 küçükbaş hayvanı telef etti. Besicinin fark etmesiyle kaçan kurdun ağıldaki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sabahın erken saatlerinde çitleri aşarak ağıla giren kurt, 8 küçükbaş hayvanı telef etti. Besicinin fark etmesiyle kaçan kurdun ağıldaki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Oktay Kaya'ya ait ağıla dün sabah erken saatlerde kurt girdi. Çevredeki çitleri aşarak hayvanların bulunduğu bölüme giren kurt, buradaki küçükbaşlara saldırdı. Olayda 8 küçükbaş hayvan telef olurken, durumun fark edilmesi üzerine kurt bölgeden uzaklaştı. Hayvanın ağıla girdiği ve içeride gezindiği anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Duruma tepki gösteren besici Oktay Kaya, saldırının sabaha karşı 04.20'de gerçekleştiğini belirtti. Kaya, "Kameralarda bir hareketlilik olduğunu sezdik. Hemen küçükbaşların olduğu bölüme gittik. Bir kurt saldırısının olduğunu gördük. Zaten biz gidince, kurt seslerden dolayı kaçıp gitti. Bu kurdu daha önceden de görmüştük. Yetkililere bildirdik, bize bir geri dönüş yapılmadı. Yazık günah, 8 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Bizim devletimizden maddi bir isteğimiz yok, bizim burada malımıza geldi, yarın başkasının canına gelmesin. Bu kurt gündüz vakitlerinde de buraya gelip gidiyor, görenler var. Yetkililerin bir şekilde önlem almasını istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne sürprizle başladı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor