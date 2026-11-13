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Kırklareli'nde Tarım Müdürlüğü ekipleri domates güvesi mücadelesini yerinde inceledi

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Kırklareli'nde Tarım Müdürlüğü ekipleri domates güvesi mücadelesini yerinde inceledi
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçedeki jeotermal seralarda domates güvesine karşı biyolojik mücadeleyi yerinde inceledi. İncelemede feromon telleri ve predatör böcekler değerlendirildi; kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amaçlandı.

Kırklareli'nde jeotermal seralarda domates güvesine karşı yürütülen biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde incelendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği başvuruları çerçevesinde merkez ilçede bulunan jeotermal seralarda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen kontrollerde, domates güvesine karşı kullanılan feromon telleri ile zararlılarla mücadelede görev alan predatör böceklerin kullanımı değerlendirildi.

İncelemelerde ayrıca, zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele edilmesi, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir tarım üretiminin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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