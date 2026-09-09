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Kemah’ta nadir üretim: Fındık hasadı yapıldı

Kemah’ta nadir üretim: Fındık hasadı yapıldı
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Erzincan’ın Kemah ilçesinde nadir görülen fındık üretimi dikkat çekiyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde nadir görülen fındık üretimi dikkat çekiyor.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Gökkaya köyü Gökdere mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilçede fındık yetiştiriciliği yapan üretici Şahin Çulfa'nın bahçesine giden Kaymakam Tutay, fındık hasadına katıldı.

Kemah'ta yaygın olmayan fındık üretiminin bölgedeki farklı tarımsal faaliyetlere örnek oluşturduğu belirtildi.

Kaymakam Tutay, daha sonra büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmeyi ziyaret ederek işletme sahibi Şahin Çulfa'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tutay, üreticiye bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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