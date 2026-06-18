Haberler

Kazdağı Bal Ormanı Türkiye de örnek oldu

Kazdağı Bal Ormanı Türkiye de örnek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edremit'te 3 yıl önce kurulan Kazdağı Bal Ormanı'na 30 bin fidan dikildi, sulama sistemiyle arıcılığa katkı sağlanıyor.

Edremit İlçesinde, 3 yıl önce hayata geçirilen Kazdağı Bal Ormanı Türkiye' de örnek oldu. Edremit Dereli Kalkınma Kooperatifinin öncülüğünde başlatılan çalışmalarda Bal Ormanına bu güne kadar 30 bin fidan dikilirken, fidanlar için de sulama sistemi kuruldu.

Edremit de yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği bölgede Bal Ormanlarında dikilen fidanlarda sulanmaya başlandı. Sulama sistemi yapımının devam ettiğini kaydeden Edremit Dereli Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, "Ülkemizde Bal Ormanlarında fide veya fidanlar dikilmeden önce sulama sistemlerinin öncelikli olarak döşenmesi çok önem arz ediyor. Kazdağı Bal Ormanında edindiğimiz bilgi ve tecrübeler bu zorunluluğu ispat ederken, tüm Türkiye'deki Bal Ormanları için ise örnek teşkil ediyor. Kooperatif olarak bu gün geçtiğimiz yıllarda döşediğimiz 6 km uzunluğundaki sulama hattına yeni diktiğimiz fidanlar için bin 200 metre daha ilave damlama hattı çekmeye başladık. Bu vesile ile bu güzel projeye ortak olan ve katkı sunan tüm kamu kurumları ve kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, kooperatif ortaklarımıza ve özellikle bu gün bizlere bu imkanı sunan hayırsever öğretmenimize, tüm fidanları yıllardır tek tek sulayan yönetim kurulu üyemiz ve ağabeyim İbrahim Deveci'ye şükranlarımızı sunarız. Bal Ormanı yöre arıcılığına büyük katkı sağlayacaktır. Bal ormanına bu güne kadar 30 bin ağaç diktik. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 120 bine ulaşacaktır. Üyelerimize ait 600 dolayında kovan bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

İsmail Kartal'dan ilk sözler! Sözleşme detayları da belli oldu
İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar şehri kapladı, araçlar yanıyor
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

15 yaşındaki çocuk araçta saatlerce mahsur kaldı! Hayat mücadelesi veriyor

15 yaşındaki çocuk bu araçta bulundu! Hayat mücadelesi veriyor
Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek