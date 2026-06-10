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Karapınar'da arpa ve buğday tarlalarında yatma problemi

Karapınar'da arpa ve buğday tarlalarında yatma problemi
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Konya Karapınar'da hububat hasadı öncesi yapılan arazi incelemesinde, arpa ve buğday tarlalarında yatma problemi gözlendi. Ziraat Odası Başkanı, üreticileri son sulamalarda dikkatli olmaya çağırdı.

Hububat hasadının yaklaşmasıyla birlikte Konya'nın Karapınar ilçesinde tarım arazilerinde son durum yerinde incelenirken, arpa ve buğday ekili tarlalarda yatma problemi olduğu gözlendi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'in organizasyonunda gerçekleştirilen inceleme gezisine, odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ile tarım danışmanı ziraat mühendisleri katıldı. Arazi incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, ovada özellikle arpa ve buğday tarlalarında yatma probleminin artmaya başladığını belirtti. Üner, son sulamalarını yapacak üreticilerin bu durumu dikkate almalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Arazi incelemelerine katılan Prof. Dr. Süleyman Soylu ise sahada yatma problemi dışında önemli bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti. Karapınar'ın Türkiye'nin en kaliteli buğdayının yetiştirildiği bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Soylu, Karapınarlı çiftçilerin bu yıl da verim ve kalite açısından ön sıralarda yer alacağını söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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