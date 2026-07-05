Tekstil fabrikasından yayılan kömür dumanı mahalleliyi canından bezdirdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde faaliyet gösteren Doğan Tekstil fabrikasının bacasından yükseldiği öne sürülen siyah duman, mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle sakinleri duruma çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalle sakinleri bugün fabrika önünde basın açıklaması düzenledi. Yaklaşık bir aydır Doğan Tekstil'in bacasından çıkan yoğun siyah dumanın çevreyi kirlettiğini, evlerinin is içinde kaldığını ve hayat kalitelerinin ciddi şekilde düştüğünü ileri sürdüler.

Mahalle sakini Ayşe Kutas, bacadan çıkan duman nedeniyle evlerini sürekli temizlemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Sabah sil, öğlen sil, akşam sil. Artık bıktık. Çamaşır kurutamıyoruz, kışlıklarımızı hazırlayamıyoruz. Yaklaşık bir aydır nefes alamıyoruz" dedi.

Hatice Erol ise dumandan dolayı sağlık sorunları yaşadığını öne sürerek, "Boğazım ağrıyor, konuşmakta bile zorlanıyorum. Evlerimiz mahvoldu. Pencerelerimizi açamıyoruz, bütün gün klima çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Artık perişan olduk" ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki Mehmet Atıcı da evini sürekli temizlemek zorunda kaldığını belirterek, "Bir gün siliyorum, ertesi gün her yer yine simsiyah oluyor. Toza razıyız ama bu kadar siyah isi solumaya razı değiliz. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Erol ise daha önce de yetkililere başvurduklarını iddia ederek, "Bu ilk gelişimiz değil. Ne fabrikanın yetkilisi ne de patronu çıkıp bizimle konuşuyor. Yıllardır burada yaşıyorum. Bacalara filtre takılması gibi bir önlem de alınmadı" dedi.

Mahalle sakinleri, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla Doğan Tekstil fabrikasının denetlenmesini ve gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı