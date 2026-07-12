Gercüş'te bereketli hasat: Çiftçinin yüzü güldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde başlayan arpa ve buğday hasadı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşayan bölge çiftçisi, bu sezon etkili olan bol yağışlar sayesinde arzu ettiği yüksek rekolteye ulaştı.

Geçen sezonlarda yaşanan kuraklık nedeniyle topraktan istedikleri verimi alamadıklarını belirten Gercüşlü üreticiler, bu yılki tablodan oldukça umutlu. İlçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten çiftçiler, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle birlikte gece gündüz demeden çalışarak ürünlerini ambarlara taşımaya başladı. Gercüş ve çevresindeki köylerde uzun süredir devam eden kurak periyot, bu yıl yerini bol ve düzenli yağışlara bıraktı. Geçtiğimiz dönemlerde topraktan istedikleri verimi alamadıklarını belirten yerel üreticiler, bu seneki yağış miktarının ekinlerin kalitesine ve rekoltesine doğrudan yansıdığını ifade etti.

Çiftçiler Memnun Çiftçi Hüseyin Günaydın, "Geçen seneler çok kurak geçmişti, emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyorduk. Ancak bu yıl yağışlar tam zamanında ve yeterli miktarda düştü. Hem arpada hem buğdayda aldığımız verim bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle toplanan tonlarca arpa ve buğday, kamyon ve traktörlerle taşınarak çuvallara dolduruluyor. Rekoltenin yüksek olması, ilçedeki tarımsal ekonomiye de can suyu oldu.

İlçe genelinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarında, elde edilen tahılın hem kalitesinin hem de miktarının yüksek olması bölge ekonomisi açısından da can suyu niteliğinde. Çuvallara doldurulan tonlarca arpa ve buğday, pazar yerlerine ve ambarlara sevk edilmek üzere hazırlanıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı