Haberler

Batman'da bağlarda "külleme" mesaisi

Batman'da bağlarda 'külleme' mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağlarını külleme ve zararlılara karşı korumak için çiftçiler hummalı ilaçlama çalışması yürütüyor. Modern ve geleneksel yöntemlerle yapılan ilaçlama, dron kameralarına yansıdı.

Batman'ın üzüm yetiştiriciliğiyle öne çıkan Gercüş ilçesinde, bağ üreticilerinin rekolteyi korumak ve asmaları hastalıklardan korumak amacıyla başlattığı hummalı ilaçlama çalışması devam ediyor. Özellikle bağcılığın en büyük tehditlerinden biri olan külleme ve zararlılara karşı bağlarını korumak isteyen çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu bir mesai harcıyor.

İlçe genelinde üzüm bağlarının gelişim sürecine girmesiyle birlikte, yapraklarda ve salkımlarda ciddi verim kayıplarına yol açabilen külleme hastalığı riskine karşı üreticiler harekete geçti. Traktör arkası modern ekipmanların yanı sıra geleneksel yöntemlerle de sürdürülen ilaçlama çalışmaları, bağların geleceği için büyük önem taşıyor. Bağlarında ilaçlama yapan Gercüşlü üreticiler, bu yılki yağışların ardından asmaların durumundan memnun olduklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğimizin boşa gitmemesi, kaliteli ve bereketli bir hasat dönemi geçirmek için bağlarımızı titizlikle ilaçlıyoruz. İnşallah bu yıl tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olur."

Yaz aylarının gelişiyle birlikte adeta yeşil bir örtüyle kaplanan Gercüş bağlarındaki hareketlilik, dron kameralarına yansıdı. Çiftçilerin sıra sıra dizilmiş asma bağları arasındaki hummalı çalışması, gökyüzünden bakıldığında hem tarımsal mücadelenin zorluğunu hem de bölgenin etkileyici doğasını gözler önüne serdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı

12 yıllık sır çözüldü! Dosya tozlu raflardan indi, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara

Namaza gelen cemaati şoke eden manzara
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti