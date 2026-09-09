Erzincan ve Refahiye’de 2027-2029 dönemi orman bütçesi planlandı

Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde, 2027-2029 yıllarını kapsayan Döner Sermaye Bütçesi hazırlıkları kapsamında toplantılar düzenlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri ile saymanlar katıldı.

Toplantılarda, Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinin gelir-gider bütçeleri ile yatırım ve cari gider programları değerlendirildi.

2027-2029 dönemine ilişkin bütçe planlamalarının da ele alındığı toplantılarda, kurumların önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalar ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Toplantıların ardından açıklamada bulunan Karakurt, hazırlanan 2027-2029 yılları Döner Sermaye Bütçesi'nin ülkeye ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Böylece 2027-2029 dönemini kapsayan Döner Sermaye Bütçe hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı