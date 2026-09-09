Haberler

Erzincan ve Refahiye’de 2027-2029 dönemi orman bütçesi planlandı

Erzincan ve Refahiye’de 2027-2029 dönemi orman bütçesi planlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde, 2027-2029 yıllarını kapsayan Döner Sermaye Bütçesi hazırlıkları kapsamında toplantılar düzenlendi.

Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde, 2027-2029 yıllarını kapsayan Döner Sermaye Bütçesi hazırlıkları kapsamında toplantılar düzenlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri ile saymanlar katıldı.

Toplantılarda, Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinin gelir-gider bütçeleri ile yatırım ve cari gider programları değerlendirildi.

2027-2029 dönemine ilişkin bütçe planlamalarının da ele alındığı toplantılarda, kurumların önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalar ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Toplantıların ardından açıklamada bulunan Karakurt, hazırlanan 2027-2029 yılları Döner Sermaye Bütçesi'nin ülkeye ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Böylece 2027-2029 dönemini kapsayan Döner Sermaye Bütçe hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

Alevler ilçeden ilçeye sıçrıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var

Korkulan oldu! İntikam yemini ettiler, hedefte 2 Arap ülkesi var
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu