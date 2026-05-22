Erzincan'da su ürünleri sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, baraj gölleri ve özel tesislerde su ürünleri üreten üreticilerle bir araya gelerek sektörün geliştirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması konularını ele aldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, il genelindeki baraj gölleri ve özel tesislerde su ürünleri üretimi gerçekleştiren üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen görüşmede su ürünleri sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesi ve su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, Erzincan'ın su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, su ürünleri sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin birlik çatısı altında bir araya gelmesi konuları değerlendirildi.

İl Müdürü Koçaker, su ürünleri sektörünün güçlenmesi ve üreticiler arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla üreticileri birlik çatısı altında buluşmaya davet etti. - ERZİNCAN

