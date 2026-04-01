Haberler

Doğal antibiyotik çiriş otu Erzincan tezgahlarında yerini aldı

Doğal antibiyotik çiriş otu Erzincan tezgahlarında yerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu, ilkbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini aldı. Sağlık açısından faydalı ve yöre halkına gelir sağlama özelliği ile dikkat çeken çiriş otu, yemeklerde değerlendiriliyor ve kilogramı 200 liradan satılıyor.

Erzincan'da doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı. Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle toplanmaya başlayan çiriş otu, hem sağlık açısından faydaları hem de yöre halkına gelir sağlama özelliğiyle öne çıkıyor.

Dağlık alanlar, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu, vatandaşlar tarafından kökünden özenle kesilerek torbalara yerleştiriliyor ve evlere taşınıyor. Toplanan otların bir kısmı yemeklerde kullanılırken, fazlası kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor.

Yörede "gulik" olarak da bilinen çiriş otu, çorba, gözleme ve konserve gibi yemeklerde değerlendiriliyor. Seyyar satıcı İsa Kurt, çiriş otunun özellikle bağırsak sorunları yaşayanlar ve kilo vermek isteyenler için faydalı olduğunu belirterek, tamamen doğal olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar da çiriş otunu çorba, kavurma, börek ve ıspanak gibi yemeklerde kullanarak, dağlarda doğal olarak yetişen bu bitkinin sağlığa faydasından yararlanıyor. Yetkililer, doğal olarak yetişen çiriş otunun hem sağlık hem de yöresel ekonomi açısından önemine dikkat çekiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan ve Çin'den savaş duyurusu! Tüm dünyaya ilan ettiler

Pakistan ve Çin'den savaş duyurusu! Tüm dünyaya ilan ettiler
Netanyahu şeytani planı itiraf etti

Netanyahu şeytani planı itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
Penaltılarda muhteşem zafer! Edin Dzeko Dünya Kupası'na, İtalya ise evine gitti

Dünya Kupası'na gitmek için sahaya çıktı! İşte penaltılarda kazanan
ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı

Yasak aşkı bakanı koltuğundan etti, kocasının da görüntüleri çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak

122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti