Elazığ'da tulum peynirinde üretim süreci yerinde incelendi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki tulum peyniri üretim tesisi gıda güvenilirliği ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ve kontrol görevlileri kentte faaliyet gösteren tulum peyniri üreticileri tesisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında işletmedeki üretim süreçleri yerinde incelendi. Gerçekleştirilen incelemelerde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar, hijyen şartları ve üretimin yürürlükteki mevzuata uygunluğu değerlendirildi. Ayrıca, işletme yetkilileriyle üretim faaliyetleri, kalite standartları ve sektörün mevcut durumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı