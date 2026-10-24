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DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Demirözü'nde Petekli Göleti'ni inceledi

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DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Demirözü'nde Petekli Göleti'ni inceledi
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DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımı süren Petekli Göleti'nde incelemelerde bulundu. Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisini sulayacak göletin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımı süren Petekli Göleti'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek göletin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Temelden 45 metre yüksekliğe ve 1 milyon 640 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak gölet, bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayacak. Torbalı Deresi üzerinde inşa edilen projedeki çalışmaları inceleyen Kişi, teknik ekipten inşaatın mevcut durumu ve yürütülen imalatlar hakkında bilgi aldı.

Saha incelemesinde Kişi'ye Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur ile mühendisler eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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