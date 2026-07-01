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Karacadağ'ın verimli topraklarında buğday hasadı devam ediyor

Karacadağ'ın verimli topraklarında buğday hasadı devam ediyor
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde buğday hasadı sürüyor. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle verim normalin altında kaldı; 10 dönüm tarladan 4 ton alınabiliyor.

Diyarbakır'da verimli toprakların bulunduğu Karacadağ eteklerinde buğday hasadı devam ediyor.

Kayapınar ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde buğday hasadı devam ediyor. Yazın kavurucu sıcağı altında yapılan hasatta üreticiler biran önce mahsulünü tarladan kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Biçerdöver operatörü Levent Muhammed, bu yıl verimin çok düşük olduğunu, normal şartlarda 10 dönümlük bir tarlanın 5-6 ton verim verdiğini fakat bu yıl 10 dönüm bir tarladan 4 ton verim alındığını söyledi. Muhammed bunun nedeninin, havaların soğuk ve yağışlı geçmesine ve güneşsiz gün sayısının fazla olmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Bölgede buğday hasadının temmuz ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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