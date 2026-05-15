Didim'de zeytin verim tespit çalışmaları başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeyi temsil edebilecek farklı bölgelerdeki zeytin bahçelerinde verim tespit incelemeleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen saha çalışmalarında, zeytin ağaçlarının mevcut durumu, ürün yoğunluğu ve sezon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan incelemeler doğrultusunda elde edilecek verilerin, 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesinde kullanılacağı öğrenildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunularak, "Üreticilerimizin ürünlerinin bol olmasını ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı