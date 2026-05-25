Çine'de fırınlara sıkı denetim

Aydın'ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren fırınlar zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Çine genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda yapılan kontrollerde, hijyen ve temizlik kuralları, ürün gramajı ile kullanılan gıda ürünleri başta olmak üzere birçok başlıkta incelemelerde bulunuldu. Denetimlerin, ilgili mevzuatlar çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. Yetkililer, halk sağlığının korunması adına denetimlerin aralıksız ve düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı