Çermik'te erken gelen yağmurlar üzümde çatlamaya yol açtı, 20 ton üzüm hasat bekliyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sonbahar yağmurlarının erken başlaması, üzümlerde çatlama ve bozulmalara yol açtı.

Üzüm üretimi ile ünlü Çermik ilçesinde erken gelen yağmurlar, meyveye zarar verdi. Kuyu Mahallesi'nde üzüm bağları bulunan Sercan Polat, yağmurların erken gelmesinden dolayı şire üzümlerinde çatlamaların meydana geldiğini, bundan dolayı mecburen yaş meyve olarak pazarlama yerine, üzümleri işleyerek pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk yaptıklarını söyledi. Polat, bağlarında henüz hasat bekleyen yaklaşık 20 ton üzüm bulunduğunu, havaların yağışlı geçmesinden dolayı bunları işlemeye fırsat bulamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı