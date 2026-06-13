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Çavdarhisar'da İlcikören bağlantı yolunda asfalt çalışmaları yerinde incelendi

Çavdarhisar'da İlcikören bağlantı yolunda asfalt çalışmaları yerinde incelendi
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlcikören köyü bağlantı yolunda sürdürülen asfalt çalışmalarını Kaymakam Murat Ak ve İl Genel Meclis üyeleri yerinde denetledi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde devam eden ulaşım yatırımları kapsamında, Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte İlcikören köyü bağlantı yolunda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma sahasında yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Kaymakam Ak, yürütülen asfalt çalışmalarının bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını hedefleyen çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirten Ak, projede görev alan tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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