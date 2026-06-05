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Çankırı'da sağanak etkili oldu: Fabrikayı su bastı

Çankırı'da sağanak etkili oldu: Fabrikayı su bastı
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası sel suları bir fabrikayı bastı, ekipler su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu, bir fabrikayı sel suları bastı.

Şabanözü ilçesinde kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından yükselen sel suları yollara taştı. İlçede bulunan Ernamaş isimli fabrika da suyla doldu. İhbar üzerine bölgede ekipler çalışma başlattı. Selin etkili olduğu alanlarda su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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