Haberler

Çanakkale'de çekirge ile mücadele başlatıldı

Çanakkale'de çekirge ile mücadele başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çekirge sürveyi sonrası 400 dekar alanda dron ile ilaçlama yapıldı. Üreticilere 12-13 Haziran'da hayvan otlatmamaları uyarısı yapıldı.

Çanakkale'de çekirge ile mücadele kapsamında 400 dekar alanda ilaçlama çalışması yapıldı.

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyü Neandria bölgesinde Devlet Mücadelesi 2026 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince çekirge sürveyi yapılarak ve kimyasal mücadele kararı verildi. Çekirge ile mücadele amacıyla Ezine Ziraat Odası Başkanlığına ait dron ile 400 dekar alanda ilaçlama gerçekleştirildi. Bölgede üreticilerin 12-13 Haziran tarihleri arasında hayvan otlatmamaları gerektiği belirtildi.

Erken dönemde yapılan mücadele ile çekirgelerin kanatlanarak daha geniş alanlara yayılması ve tarım arazilerinde zarar vermesi önleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti