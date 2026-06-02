Geçtiğimiz aylarda etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle yer yer taşkınların yaşandığı Büyük Menderes Nehri'nde ıslah çalışmaları sürüyor.

Uzun yıllardır kuraklık ile boğuşan Büyük Menderes Nehri, geçtiğimiz aylarda etkili olan yağışlarla birlikte suya kavuşmuş geçtiği il ve ilçelerdeki bazı bölgelerde ise taşkına sebep olmuştu. Taşkın sonrasında birçok arazi sular altında kalırken, bölgede başlatılan çalışmalarla da taşkının izleri siliniyor.

Bu kapsamda Büyük Menderes Nehri'nde toplu makine çalışmalarını sürdüren ekiplerin bölgede ıslah çalışmaları sürüyor. Tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını güvence altına alacak çalışmalar, belirlenen takvim doğrultusunda yürütülürken, en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı