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Bursa Yenişehir'de sel ve dolu felaketi

Bursa Yenişehir'de sel ve dolu felaketi
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, binlerce dönüm ekili alanı sular altında bıraktı. Çiftçiler büyük zarar gördü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Özellikle Cihadiye Mahallesi kırsalında bulunan binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış sonrası oluşan su baskınları nedeniyle Cihadiye Mahallesi başta olmak üzere Barcın, Yolören, Söylemiş ve çevredeki bazı kırsal mahallelerde tarım alanları zarar gördü. Cihadiye köyü kırsalında yaklaşık 5 bin dönümden fazla ekili alanın etkilendiği bölgede, tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye, ayçiçeği ve çeşitli tarım ürünleri sular altında kaldı.

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Mesut Durak, yaşanan felaketin boyutuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 5 bin dönüm arazinin bulunduğu bölgede 3 bin dönüme yakın alan tamamen sular altında kaldı. Bezelye, fasulye, biber, mısır ve ayçiçeği ekili alanlarımız büyük zarar gördü. Yağışın ardından tarlalarda ciddi kayıplar oluştu" dedi.

Bir diğer üretici Mücahit Sevim ise "Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 17 dönümlük arazinin yarısından fazlası sular altında kaldı. Komşularımızın çiftliklerindeki hayvanlar da olumsuz etkilendi" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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